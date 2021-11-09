Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Смольный сдаст в аренду ПАО «Газпром» земельный участок у «Лахта Центра», там планируется построить экогалерею и арт-пространство. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Лахта-центр Дарья Драй © ИА REGNUM

На участке на Приморском проспекте, рядом с «Лахта Центром», в течение пяти лет может быть построена экогалерея площадью 21 тыс. квадратных метров. Она будет состоять из трех куполов — «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов».

«Вместе с «Лахта Центром», Парком 300-летия Санкт-Петербурга, культурно-историческим центром «Парусник «Полтава», восточной набережной и променадом экогалерея станет частью единой территории», — пояснили в Смольном.

В арт-пространстве будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия. Будут также созданы многофункциональные спортивные площадки.

Напомним, сроительство комплекса зданий «Лахта Центра» признано стратегическим инвестиционным проектом города.

«Компания «Газпром» — стратегический инвестор и надежный партнер Санкт-Петербурга. По итогам полной реализации проекта город получит один из крупнейших в Европе деловых и социально-культурных центров», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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