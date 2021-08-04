Ульяновск, 14 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области площадка для просмотра матчей чемпионата мира по футболу будет работать в фан-зоне «Город болельщика». Она открывается сегодня, 14 июня. Для болельщиков подготовлена развлекательная программа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

В развлекательной программе запланированы выступления федерации чирлидинга Ульяновской области, спортивный детский праздник и мастер-классы от полузащитника футбольного клуба «Волга» Марата Сафина. Вечером начнётся официальное открытие зоны прямых трансляций, в 19:00 начнется просмотр матча «Россия — Саудовская Аравия». Фан-зона вмещает до 1 тыс. человек.

Министр физической культуры и спорта области Владимир Лазарев отмечает, что трансляция матчей чемпионата мира по футболу будет проходить до 15 июля. По его словам, «благодаря большому экрану ульяновцы будут иметь возможность просматривать абсолютно все матчи крупнейшего международного турнира». Кроме того, ежедневно здесь будут проходить детские конкурсы, розыгрыши призов и подарков, выступления спортсменов.

Напомним, в дни чемпионата ежедневно в Ульяновске будут находиться до 5 тыс. туристов. Ожидается, что в результате оказания туристических услуг будет получено 500 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске болельщики забронировали более 80% номеров гостиниц. Всего, по предварительным данным, ожидается около 50 тыс. туристов.