София, , 17:33 — REGNUM Агентство социальной помощи Болгарии объявило о начале акции по выплате 300 левов ($180) каждой болгарской семье, имеющей задолженность за услуги центрального отопления. Об этом 9 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Субсидии в первую очередь предоставляются представителям так называемых наиболее уязвимых групп населения.

«Денежные средства уже поступают на счета инвалидов, пенсионеров и матерей (отцов) — одиночек, воспитывающих трех и более детей, — говорится в заявлении министерства труда и социальной политики Болгарии. — Впоследствии подобную помощь получат и другие семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации».

Согласно официальной информации, указанные выплаты являются единовременной акцией.

Напомним, новый вид помощи был введен распоряжением временного правительства Болгарии от 4 ноября нынешнего года. В бюджете республики для этого предусмотрено около 15 млн левов (около $9 млн). Предполагается, что в зимний период 2021 — 2022 гг. акцией воспользуются до 50 тысяч нуждающихся болгарских семей.

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