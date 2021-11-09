Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Агент 19-летнего аргентинского центрального полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины Алессандро Мессина прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к его клиенту: «Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, это пока только слухи. Но мому сказать, что опция его выкупа составляет 14 миллионов евро», — цитирует агента издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал аргентинскому клубу 6,5 миллиона евро за трансфер 19-летнего полузащитника.

В текущем сезоне Кристиан Медина принял участие в 32-х матчах за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Текущее соглашение Медины с аргентинским клубом рассчитано до конца декабря 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 6 миллионов евро.