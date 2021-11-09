Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM 12 российских ученых отправятся на антарктическую станцию «Восток» в нынешнем сезоне. Об этом в интервью изданию «Форпост Северо-Запад» сообщил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

По его словам, 12 человек — это максимальное количество специалистов со времен СССР. При этом большинство из них будут представлять Санкт-Петербургский Горный университет.

Ученым, в частности, предстоит изучать геотермальные тепловые потоки под ледниковым щитом Восточной и Центральной Антарктиды.

«Речь идет, например, об исследовании экосферы подледного озера Восток и глубинных явлений, влияющих на магнитосферу Земли, — рассказывает Владимир Литвиненко. — Пробурив скважину до коренных пород и произведя натурные изыскания на забое, мы сумеем повысить качество измерений этих сложнейших физических процессов и получить научные результаты высочайшего уровня достоверности».

По словам ректора, знания о субледниковом геотермальном поле под Антарктическим ледниковым щитом позволят лучше понять глубинные тектонические процессы и роль углерода, выделяющегося из недр Земли, в глобальной эмиссии СО2.

Инициаторами исследований в Антарктиде, помимо самого Горного университета, а также Арктического и Антарктического НИИ, выступают компании НОВАТЕК и ФосАгро. Впервые поддержку исследованиям оказывает Минобрнауки.