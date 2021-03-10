Ташкент, 9 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере 100 миллионов долларов на строительство теплоэлектростанции мощностью 1500 МВт∙с газовыми турбинами комбинированного цикла в Сырдарьинской области Узбекистана.

ТЭС

Об этом сообщает «Газета.уз» со ссылкой на пресс-службу банка. Сообщается, что стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов, запуск в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

«Новый объект будет производить 10 миллиардов кВт∙ч электроэнергии в год», — говорится в публикации.

Отмечается, что это первый для АБИИ проект финансирования без суверенного обеспечения в Узбекистане, направленный на развитие отрасли высокопроизводительных газовых электростанций в стране.