Москва, , 17:22 — REGNUM О технологической готовности к введению QR-кодов заявил 9 ноября заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, передаёт «Говорит Москва».

Вход в Ставропольский музей им. Прозрителева и Праве возможен только по QR-коду Александр Погожев © ИА REGNUM

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По его словам, вопрос введения QR-кодов при поездках на железнодорожном транспорте «находится в плоскости госрегулирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации президента России заявляют, что расширение действия QR-кодов — вопрос, которым занимается правительственный штаб по борьбе с COVID-19.

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