Москва, , 17:20 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) сообщил о проблемах с медицинским кислородом и предложил запросить соответствующую информацию в Минздраве, предложение было отклонено большинством, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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В России для медицинских целей используется кислород двух иностранных производителей, отечественные мощности практически отсутствуют, сказал Куринный, приводя аргумент для поддержки предлагаемого им проекта поручения.

«Предлагается запросить информацию в Минздраве о ситуации с медицинским кислородом в регионах», — сказал парламентарий.

Кроме того, депутат предложил также узнать итоги комплексной вакцинации от коронавируса, а также долю умерших, которые были полностью вакцинированы.

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против протокольного поручения. Глава комитета Дмитрий Хубезов («Единая Россия») сослался на то, что 10 ноября на заседание комитета приглашен глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которые ответят на вопросы парламентариев.