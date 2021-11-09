Кострома, , 17:31 — REGNUM Число депутатов Костромской областной думы, работающих на постоянной профессиональной основе, может увеличиться с 12 до 13. Об этом со ссылкой на проекты законов, внесенные председателем думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Значок депутата

На данный момент за зарплату в парламенте региона работает спикер Алексей Анохин, депутаты Елена Шахова (КПРФ), Георгий Тащиев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин (Справедливая Россия). В этом списке — депутат Вячеслав Головников, представители Единой России — Галина Полякова, Сергей Деменков, Сергей Зудин, Дмитрий Грибков, Иван Богданов, Олег Скобёлкин.

Предполагается, что профессиональный депутат будет заместителем председателя одного из комитетов думы. Окончательное решение о появлении ещё одного коллеги «на зарплате» будут принимать парламентарии.

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