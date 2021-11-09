Мадрид, 9 ноября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, игроки каталонской «Барселоны» провели первую тренировку при новом главного тренере Хави. Об этом сообщили на официальном сайте «сине-гранатовых». Также сообщается, что Хави прибыл на клубную базу с президентом Жоаном Лапортой. Перед тренировочным процессом 41-летний испанский специалист выступил перед командой с речью о требованиях и целях.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

О назначении Хави на пост главного тренера команды было объявлено в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт испанского тренера с каталонским клубом рассчитан на три сезона до конца июня 2024 года.

В первом официальном матче под руководством Хави «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Игра пройдет 20 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

На данный момент «Барселона» с семнадцатью очками идет на девятой позиции в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.