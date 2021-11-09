Москва, 9 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Подготовленный Германией и Францией проект встречи глав МИД «нормандской четверки» вообще не учитывает российские предложения, сообщает 9 ноября «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Kremlin.ru Перед началом совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате». 9 − 10 декабря 2019 года, Париж

«28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены», — цитирует агентство слова источника.

При этом было указано, что еще 6 ноября МИД России направил в Берлин и Париж свои комментарии с призывом повторно изучить российский проект встречи, но ответа до сих пор не было.

Поэтому, сообщает источник, глава МИД России Сергей Лавров не будет принимать участие в анонсируемой Францией и Германией встрече.

12 ноября в Париже состоится международная конференция по Ливии, в которой может принять участие глава российского внешнеполитического ведомства, однако встреча в «нормандском формате» на ее полях не планируется.

«Немцы и французы по-другому стали читать «Минск», называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет», — сказал источник.

«Немцы и французы должны содействовать восстановлению банковских связей, установить мобильный банкинг в Донбассе, они этого не сделали. Они должны были запустить диалог Россия-ЕС-Украина — этого они не сделали. Свои обязательства не выполняют, а чужие — выдумывают», — цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, ранее МИД Франции заявил, что Берлин и Париж рассчитывают организовать встречу «нормандского формата» как можно быстрее.