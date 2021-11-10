10 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Заболеваемость COVID-19 в нашей стране как своими последствиями, так и не снижающимся напором пропаганды, увеличила тревожность населения. Появились признаки его «раскола» по вопросу отношения к агрессивно продвигаемой вакцинации. Последствия чего непредсказуемы, а потому – не могут не беспокоить.

Андрей Сафонов, , 20:25 — REGNUM Сравнение пандемии ковида с мировой войной всё чаще встречается в публикациях. Исход любой войны зависит от уровня подготовки войск и их командования, от степени доверия ему со стороны народа и способности тыла обеспечить потребности страны в этот период.

Врач в «Красной зоне» Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Но наглядности ради начнём «с конца» — с настроений в обществе на настоящее время, на основе данных социологов и «статусных» телеграм-каналов. Один из которых — ТК «НЕШУЛЬМАН» на днях, 8 ноября, опубликовал данные экспресс-опроса (якобы — для администрации президента. — А. С.) о темах, которые тревожат россиян.

Результаты опроса «Темы, которые тревожат россиян», по данным телеграм-канала «НЕШУЛЬМАН» Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Как видно из результатов экспресс-опроса, тема коронавируса и вакцинации от него беспокоит большинство — две трети — респондентов.

Распределение ответов на вопрос «Опасаетесь ли вы заразиться коронавирусом?», по данным «Левада-Центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Андрей Сафонов © ИА REGNUM

По данным опроса, проведенного аналитической службой «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), на октябрь текущего года количество респондентов, опасающихся заражения коронавирусом (48%) практически сравнялось с долей не видящих такой опасности (50%). Как видно из диаграммы, опасения нарастали с 30% в феврале прошлого года и достигали локального максимума в 64% в октябре того же, 2020 года. Массовая же вакцинация от коронавируса, по данным РБК, началась в России в середине января 2021 года. То есть — в благоприятных в смысле лояльности к ней населения условиях. Более чем через год после того, как ВОЗ была проинформирована китайской стороной о выявлении новой вирусной инфекции доселе невиданной летальности и склонности к мутации.

Здесь следует отметить, что, по аналогии с военным делом, наступление противника (то есть — коронавируса) успешно преодолело первый рубеж обороны (своевременную вакцинацию), предварительно смяв «боевое охранение» (своевременное выявление угрозы пандемии отечественными вирусологами, разведсообществом и МИДом).

Как выглядит идеальная реакция государства на угрозу вирусной эпидемии, наше агентство уже сообщало в одной из недавних публикаций. Так, в Москве в 1959 году, когда художник Алексей Кокорекин заразился в Индии черной оспой и вернулся в Москву, эпидемию устранили за 44 дня. По тревоге подняли армию, МВД и КГБ, выявили контакты и поместили на карантин 9342 человека, для вакцинации мобилизовали 26 963 медработника (примерно по три на одного изолированного. — А. С.). Привили более 5,5 млн москвичей и 4 млн жителей Подмосковья (то есть — всех. — А. С.). По итогам вспышки заболели оспой 45 человек, из которых скончались трое.

Увы, подобная реакция государства в нынешние времена оказалась невозможной.

Типичное объявление на витрине аптеки в г. Тольятти, 12 апреля 2020 г Андрей Сафонов © ИА REGNUM

И теперь бои ведутся уже на втором «рубеже обороны» — в госпиталях и больницах. Силы которых в той неравной борьбе уже на исходе. И довольствоваться приходится борьбой с осложнениями. При том, что достоверных данных об обретении собственно лекарства от COVID-19 до сих пор нет. Зато продолжает бурлить поток информации от главного вирусолога страны о новых штаммах ковида, с перечислением букв древнегреческого алфавита от «Дельты» и уже — до «Мю». Но время вакцинации, похоже, пропущено безвозвратно — «фронт» проходит уже совсем не там, и борьба перешла «в рукопашную» — непосредственно в учреждения здравоохранения на местах.

«График числа новых заражений и смертей, Россия», по данным «Яндекса» на 9 ноября ImgBB.com

«График числа новых заражений и смертей, мир», по данным «Яндекса» на 9 ноября ImgBB.com

Как видно из диаграмм, демонстрирующих число новых заражений в России и в мире в целом, «кривые» числа новых заражений (у нас и в мире), мягко говоря, не совпадают: там, где у нас «последний» пик, «у них» — локальный минимум.

«Число новых смертей за последние две недели, Россия», по данным «Яндекса» на 9 ноября ImgBB.com

Смертность выше тысячи человек в сутки уже три недели, сообщает 8 ноября телеграм-канал «Банкста», днём ранее писавший, что началось скромное снижение числа заболевших коронавирусом. Тысяча двести одиннадцать смертей за последние сутки — это два батальона потерь, «приемлемых» разве что во время крупномасштабных боевых действий. Которые вполне уместно, особенно — на фоне ежечасно оглашаемых усилий по продвижению несколько, вернее — навсегда, запоздавшей вакцинации, сравнить с мировыми данными. А заодно и понять — кто здесь герой, и чего именно.

Для чего снова обратимся к сводкам «Яндекса», ежедневно публикующего аналитику по этому вопросу.

Число новых заражений и смертей в России (на 09.11.21) и в мире (на 08.11.21)

Россия Суточный прирост в России Мир Суточный прирост в мире Заражения 8 873 655 39 160 250 357 929 479 556 Смерти 249 215 1211 5 055 612 6339

В результате мы видим, что при численности населения нашей страны в 1,92% от мировой, количество заражений COVID-19 составило 3,5% от мирового уровня. При этом суточный рост заражений в России на 9 ноября составил аж 8,1% от мирового (на 8 ноября). Количество умерших от ковида в России составило 19,1%, то есть — почти пятую (!) часть от мирового показателя. При этом летальность (процент умерших от числа заболевших) в России равняется 2,8% против средних 2% для прочего мира — почти в полтора раза больше. Что говорит скорее не об эффективности борьбы с пандемией, а о результатах реформ отечественного здравоохранения в целом.

И дело здесь, получается, отнюдь не в качестве вакцин и даже не в проценте вакцинированных (в Африке вакцины доступны лишь в столицах наиболее развитых стран). А в общем подходе к лечению уже заболевших, которых от COVID-19 лечить, в общем-то, и нечем. В связи с чем возникает вопрос: а какая доля от выделяемых на борьбу с пандемией средств направляется на разработку лекарства от COVID-19, а какая — на разработку вакцин от нового штамма? Занятно было бы сравнить эти (конечно же — секретные) цифры. И перераспределить средства должным образом, в пользу лечения, а не только лишь предупреждения уже случившегося.

В общем, на войне как на войне: свои павшие безымянные герои и вознесенные на пьедестал маршалы (тоже — герои). От которых зависит не только победа, но и количество потерь в её оплату. Только вот в народе говорят, что чей-то подвиг — это всегда результат чьего-то преступления (смягчим — либо головотяпства и — о ужас! сребролюбия).

Как написал в предвоенном 1939 году немецкий писатель Бертольд Брехт в сценарии к пьесе «Жизнь Галилея», «Несчастна та страна, которая нуждается в героях». Что не умаляет подвига настоящих героев нашего времени, сутками не покидающих «красных зон». Но оставляет всё нарастающее количество вопросов к «героям» мнимым, пусть и официально признанным. Так как на все вопросы современности есть чёткие и жёсткие ответы в будущем. Всем — здоровья!