Москва, , 17:11 — REGNUM Проект постановления правительства РФ о новых правилах русской орфографии и пунктуации разработан Минпросвещения, текст 9 ноября опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В документе «Об утверждении правил русской орфографии» отмечается, что в русском языке произошли изменения, включая новые слова, а также такие конструкции, для которых не предусмотрено существующих на данный момент правил.

«Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых дополнений», — говорится в проекте постановления.

Общеобязательный свод основных правил русского правописания «Правила русской орфографии и пунктуации» был опубликован в 1956 году. Свод был утвержден Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР.

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