Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM В Екатеринбурге заболели 43 ребёнка, находившиеся в санатории «Изоплит». Прокуратура Кировского района города организовала проверку соблюдения там санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокурор

Kremlin.ru

По предварительным данным, дети обратились за помощью 6−7 ноября. У них обнаружили признаки инфекции. Роспотребнадзор уже выявил в учреждении нарушения санитарных норм и правил.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства должностными лицами санатория. Если будут основания, то ведомство примет соответствующие меры реагирования.