Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сборная России по футболу в матче предпоследнего девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански. Ассистенты главного судьи — Давид Голис и Михаи Обукович.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

После восьми сыгранных матчей сборная России, одержав шесть побед и набрав девятнадцать очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице группы H.

В последний раз сборные Кипра и России играли между собой 4 сентября в пятого тура отборочного турнира. Тот матч завершился уверенной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Ранее сообщалось, что сборной России в ноябрьских матчах не смогут помочь защитник казанского «Рубин» Илья Самошников и атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.