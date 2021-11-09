Липецк, , 17:02 — REGNUM Выпускники реабилитационного центра «Сосновый бор» из Липецкой области стали финалистами чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Выпускники реабилитационного центра «Сосновый бор» из Липецкой области стали финалистами чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Липецкаяобласть.рф

Людмила Курлова и Юрий Яковлев представят Липецкую область в финале VII национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет в Москве в середине ноября.

«Они преодолели все трудности, которые встретились им на жизненном пути и доказали, что в жизни нет ничего невозможного. Это люди с неограниченными возможностями. Люди, которые смогли себя преодолеть, вышли на высокий профессиональный уровень и продолжают развиваться, — пример для многих», — отметил Игорь Артамонов.

Свое мастерство продемонстрировали более 2500 человек из 85 субъектов страны по 75 компетенциям. Липчане оказались в числе участников, которые успешно прошли испытания отборочного тура. Людмила Курлова представила экспертам фотографии в жанре «Репортаж». Героями ее сюжетов стали подопечные реабилитационного центра. Их Людмила снимала во время занятий лечебной физкультурой. Спортивную тематику определили члены жюри. Сама Людмила предпочитает делать снимки природы и животных.

Ещё одним финалистом чемпионата стал выпускник реабилитационного центра Юрий Яковлев в компетенции «Ремонт обуви». Выпускники «Соснового бора» ежегодно занимают призовые места на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В реабилитационном центре обучение практическим навыкам и производственную практику проходят в оборудованных мастерских центра. Сейчас здесь осваивают профессии 54 человека по девяти специальностям.