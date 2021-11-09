Манчестер, Великобритания, , 16:58 — REGNUM 9 ноября издание Daily Express сообщило, что 36-летний фланговый нападающий сборной Португалии рассмотрит вариант ухода из «Манчестер Юнайтед» в случае непопадания «красных дьяволов» в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Текущее соглашение Роналду с клубом АПЛ рассчитано до конца июня 2023 года.

Криштиану Роналду Дмитрий Садовников

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в двенадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав лишь семнадцать очков после одиннадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22, идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата. От четвертого лигочемпионского места подопечных Оле Гуннара Сульшера отделяет пять очков.