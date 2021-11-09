Ташкент, 9 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях Узбекистана снизился почти на 23% в связи с маловодьем этого года, сообщает 9 ноября пресс-служба минэнерго республики.

(сс) prudnikov ГЭС

«Это негативно сказывается на электроснабжении потребителей», — подчеркивает пресс-служба.

Сообщается, что из-за снижения производства электроэнергии на ГЭС в некоторых районах республики наблюдаются кратковременные отключения электроэнергии.

Ведомство отмечает, что в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 млрд кВт⋅ч, а в текущем году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 млрд кВт⋅ч, что на 1,5 млрд кВт⋅ч меньше (23%).

«Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течении одного месяца в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что «ситуация этого года, когда в водохранилищах не собирались установленные запасы воды, характерна не только для Узбекистана, но и региона в целом».

«В настоящее время в Узбекистане принимаются все меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях», — сообщает ведомство.