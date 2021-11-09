Москва, , 16:56 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о домах блокированной застройки, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума

Устраняется правовая неопределенность, возникающая при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки. Предлагается определить понятие дом блокированной застройки как жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход.

Законодательно определив понятие дом блокированной застройки как жилой дом, предлагается таким образом решить вопрос о включении жилых домов блокированной застройки в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поскольку в соответствии с жилищным законодательством жилые дома не подлежат включению в нее.

Вступление в силу вносимых изменений предполагается с 1 марта 2022 г.

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