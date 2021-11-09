Белгород, , 17:06 — REGNUM Бюст первому российскому императору Петру I открыли 9 ноября в Белгороде. Скульптуру установили в преддверии празднования 300-летия российской прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Бюст Петру I в Белгороде Https://www.beladm.ru/

Бронзовый бюст на гранитном постаменте установили в парке Южный. Высота памятника 260 см, его автор — заслуженный художник РФ Анатолий Шишков.

«Массовое мероприятие нам не удастся провести. Но праздник нам это не испортит. Самое главное, что те традиции, которые были заложены 300 лет тому назад Петром Алексеевичем, живут и сейчас. Люди чувствуют защиту от различных посягательств. И это дорогого стоит. Запрос на справедливость современного общества как никогда высок», — отметил на церемонии открытия памятника губернатор Вячеслав Гладков.

В 2022 году рядом с бюстом планируется разбить аллею.