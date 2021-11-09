Тбилиси, , 17:16 — REGNUM Следователь службы Государственного инспектора Грузии прибыл в тбилисскую тюрьму № 18, чтобы допросить находящегося в ней Михаила Саакашвили, сообщает 9 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Тюрьма № 18 в тбилисском районе Глдани Facebook.com/OmbudsmanofGeorgia

Следственный департамент службы Государственного инспектора начал расследование возможного бесчеловечного обращения, совершенного в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили. Сегодня Саакашвили планируется допросить и по мере необходимости провести дальнейшие процессуальные и следственные действия. Вопросы будут касаться сведений, которые были сообщены грузинскими средствами массовой информации.

По словам следователя Георгия Микеладзе, служба Государственного инспектора уже направила тюремному ведомству требование о проведении архивирования видеозаписей, для того, чтобы их потом можно было бы запросить на основании решения суда.

Напомним, что на переведённого вчера в тбилисскую тюрьму Михаила Саакашвили якобы напали другие заключённые.