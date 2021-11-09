Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Американская зоозащитница Кэрол Баскин высказалась относительно своей популярности после выхода документального сериала «Король тигров» с её участием. Об этом 9 ноября пишет издание Page Six.

Кэрол Баскин Кадр из сериала «Король тигров»

По словам Баскин, она испытывает проблемы из-за своей публичности после того, как сериал стал хитом Netflix. Зоозащитница также сообщила, что посетила встречу секретной группы для поддержки знаменитостей, травмированных испытаниями славы.

«Теперь я понимаю, почему знаменитости бегают в темных очках и шарфах, а также мчатся с одного места на другое, будто бегут от закона», — говорит Баскин. Она уточнила, что на встрече было 21 или 22 знаменитости, среди которых она не узнала только троих человек, однако имён членов группы она не назвала.

Ранее Кэрол Баскин заявила о своём намерении подать в суд на создателей второго сезона сериала «Король тигров». По её словам, она не подписывала документы об использовании кадров с её участием в продолжении шоу.

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