Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Американский актёр Крис Пратт заявил, что фильм «Стражи Галактики 3» будет «определённо стоить ожидания». Об этом 9 ноября пишет ComicBook.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

https://www.instagram.com/p/CWCaY_dL75-/

Пратт опубликовал фотографию с первого дня съёмок, на которой появляются все главные актёры картины: Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Зои Салдана, Шон Ганн, Пом Клементьефф и Уилл Поултер. Со слов Криса Пратта, съёмки начались «самым наилучшим образом».

Напомним, что премьера «Стражей Галактики 3» намечена на 5 мая 2023 года.