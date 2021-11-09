Минск, , 16:41 — REGNUM Шантаж или военная тренировка являются целью выдвижения колонны танков навстречу мигрантам у границы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

Александр Лукашенко Kremlin.ru

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«Бороться сегодня против мигрантов «Леопардами»? Вы меня извините, — отметил Лукашенко. — Мы с Вами люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков».

Он отметил, что «это какая-то тренировка или шантаж». Глава Белоруссии сравнил с самоубийством военный вариант решения вопроса с мигрантами, особенно учитывая, что кризис происходит «в центре Европы».

Лукашенко добавил, что с Белоруссией нельзя так поступать, пытаясь воздействовать на неё оружием, ведь «на этом куске земли в центре все войны разворачивались», и призвал западных соседей не забывать уроки истории.

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