Москва, 9 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Законопроект о создании Фонда развития территорий Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» создается путем реорганизации и слияния государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (Фонд защиты прав дольщиков).

Законопроект предусматривает, что Фонд развития территорий является правопреемником указанных организаций.

Реорганизация юридических лиц, являющихся получателями субсидий из федерального бюджета, в течение года влечет за собой необходимость проведения значительного количества операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств, что может повлечь приостановление использования средств федерального бюджета, отмечают в правительстве РФ.