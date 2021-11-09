Пенза, , 16:53 — REGNUM В Пензенской области в полном объеме выполнены дорожные работы, предусмотренные нацпроектом «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Об этом заявил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

Дорога

По нацпроекту отремонтировано 130 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, что позволило значительно уменьшить смертность на трассах области. За 9 месяцев текущего года этот показатель на пензенских дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 65%, на 28% сократилось количество ДТП, уточнил глава облминстроя.

Реализация нацпроекта в 2021 году позволила привести в нормативное состояние 65,2% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области, а также увеличить долю автодорог Пензенской агломерации в нормативном состоянии до 71%.

По словам министра, все объекты 2022 года законтрактованы. Подрядчики приступят к дорожным работам на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сразу, как только позволят погодные условия.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области, начиная с 2022 года, на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения будут выделять не менее 7% от средств, затраченных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В дальнейшем предусмотрено ежегодное увеличение доли таких мероприятий на 1%.

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