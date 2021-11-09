Вашингтон, 9 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Американский сценарист и продюсер Лорен Хиссрих поделилась планами Netflix о выпуске следующего аниме по франшизе «Ведьмак». Об этом 9 ноября пишет портал PCGamesN.

Цитата из т/ф «Ведьмак». 2019. США — Польша Геральт

По словам Хиссрих, работа над проектом находится на очень ранней стадии. Премьера состоится «в далёком-далёком будущем».

Ранее на Netflix уже выходило аниме под названием «Ведьмак: Кошмар волка». Проект получил смешанные отзывы от критиков и зрителей.