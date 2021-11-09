Черкесск, , 16:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершено расследование трагедии, которая произошла при сплаве по реке на надувных ложках (рафтах) группы туристов. При опрокидывании лодок утонули два человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. ЧП произошло 18 июля 2021 года в ходе сплава по руслу реки Уллу Кам, притока реки Кубань.

На воде Цитата из к/ф «Мир вне времени: 7 лет путешествий на край земли». реж Макс Морель. 2018. Россия

Организовали опасный аттракцион три жителя Москвы и Краснодара, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан, из-за чего произошла смерть людей. Как выяснилось в ходе расследования, организаторы, не имея права оказывать туристические экскурсионные услуги, договорились по телефону о проведении сплава по реку на рафтах. За свою услугу они получили от туристов более полумиллиона рублей.

«Один из обвиняемых, согласно отведенной роли, подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них денежные средства на общую сумму около 595 тысяч рублей», — сообщили в следственном органе.

В настоящее время уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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