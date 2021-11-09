Путин назначил новых послов России в Омане и Катаре
Москва, 9 ноября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил новых руководителей дипломатических представительств в Катаре и Омане, сообщает 9 ноября официальный сайт правовой информации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин
В Катаре Дмитрий Догадкин сменит на посту посла РФ Нурмахмада Холова, возглавлявшего дипмиссию РФ в этой стране с 2013 года.
Отметим, что ранее Дмитрий Догадкин работал в должности посла России в Омане. Вместо него назначен 62-летний дипломат Илья Моргунов, служивший главным советником в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.