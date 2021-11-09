Климент Александров, 9 ноября 2021, 19:16 — REGNUM Президент США Джо Байден в предвыборный период выступал за создание рабочих мест. И он делает это — просто не для людей.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Иван Шилов © ИА REGNUM

Работодатели всё чаще обращаются к роботам для выполнения задач, которые обычно выполняли люди и которые сейчас они выполнять либо не могут, либо, что более вероятно, просто не будут. В то же время численность рабочей силы в США значительно сократилась, оставив незанятыми около 10 миллионов вакансий.

Политика президента Байдена — с помощью и настойчивыми призывами прогрессистов — усугубляет обе эти тенденции.

Конечно, работодатели в Соединенных Штатах и многих других странах уже много лет занимаются автоматизацией. Это не ново.

Но эта тенденция резко усилилась с тех пор, как началась пандемия COVID-19. По данным Ассоциации по развитию автоматизации (A3) — американской торговой ассоциации по автоматизации, — заказы на роботов в первом квартале 2021 года выросли на 20 процентов по сравнению с первым кварталом 2020 года. А заказы во втором квартале увеличились на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Джефф Бернштейн, президент A3, сказал в мае прошлого года: «В то время как достижения в области робототехники, простота использования и новые приложения остаются ключевыми факторами внедрения роботов, нехватка рабочих в производстве, складировании и других отраслях промышленности является существенным фактором в текущем расширении использования роботов, которое мы сейчас наблюдаем».

Очередь в магазин в США в период пандемии
Очередь в магазин в США в период пандемии
(сс) joey zanotti

Потребность в работниках в широком секторе экономики побуждает работодателей, которые не были типичными покупателями роботов, начать переход. Согласно A3, более половины (5530) заказов за второй квартал поступило от неавтомобильных клиентов, поскольку преимущества автоматизации признают и такие отрасли, как производство полупроводников, электроники, пластмасс, резины, продуктов питания и потребительских товаров.

Многие из незанятых рабочих мест находятся в сфере услуг, и именно там роботы совершают новые набеги. Мэтт О'Брайен и Пол Уайзман из Associated Press (AP) пишут: «Усовершенствования в робототехнике позволяют машинам выполнять многие задачи, которые ранее требовались людям, — месить тесто для пиццы, перевозить больничное белье, проверять датчики, сортировать товары». Рассказанная АР история также намекает на то, почему мы можем связать тенденцию к увеличению автоматизации с Байденом и прогрессивной политикой. «Пандемия ускорила их [роботов] внедрение. В конце концов, роботы не могут болеть или распространять болезни. Они также не просят отпуск, чтобы справиться с непредвиденными чрезвычайными ситуациями по уходу за детьми».

Я мог бы добавить, что они также не требуют более высокой заработной платы. Репортер «Нью-Йорк Таймс» Бен Кассельман написал в июле прошлого года, когда число случаев заболевания COVID-19 сокращалось: «Сейчас вспышка в Соединенных Штатах ослабевает, но трудности с наймом работников — по крайней мере, при той заработной плате, которую привыкли платить работодатели, — придают автоматизации новый импульс».

Рабочие на обувной фабрике в США
Рабочие на обувной фабрике в США
(сс) Nina Hale

Более широкое использование роботов отчасти является ответом на рост затрат на рабочую силу. Например, подписанный президентом Обамой закон о доступной медицинской помощи требует, чтобы работодатели, имеющие 50 или более сотрудников, предоставляли квалифицированную медицинскую помощь по программе ObamaCare. В 2020 году работодатели потратили в среднем около 10 000 долларов на одного застрахованного работника или иждивенца.

Работник, работающий полный рабочий день и зарабатывающий 10 долларов в час, зарабатывает около 21 000 долларов в год. Таким образом, медицинское страхование, предоставляемое работодателем, увеличивает стоимость работника в размере 10 долларов в час на 50 процентов, примерно до 31 000 долларов в год. Но Байден хочет увеличить минимальную заработную плату как минимум до 15 долларов в час, и он издал распоряжение, требующее, чтобы федеральные подрядчики сделали это к марту 2022 года.

Всем нравится зарабатывать больше денег, но произвольное увеличение стоимости рабочей силы за счет повышения заработной платы и пособий в конечном итоге делает роботов доступной альтернативой людям.

В то время как политика Байдена может заключаться в вытеснении потенциальных работников с рынка, он также принял или продвигает политику, которая облегчает отказ от работы. От проверок на случай пандемии до увеличения пособий по безработице, налоговых льгот на детей и многого другого Байден и прогрессисты делают безработицу если не прибыльной, то по крайней мере приемлемой.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Байден может иметь право требовать вакцинации федеральных работников (должен ли он это делать — другой вопрос). Но сомнительно, что у него есть полномочия требовать от федеральных подрядчиков введения мандата на вакцинацию. И у него почти наверняка нет конституционных полномочий требовать этого от крупных работодателей.

Вы можете подумать, что для большинства людей, которые могут быть вакцинированы, важно сделать этот шаг. Я тоже так думаю, с соответствующими оговорками на некоторые медицинские и религиозные исключения и, возможно, даже на тех, у кого развился естественный иммунитет.

Но введенные правительством мандаты на вакцину COVID-19 могут создавать больше проблем, чем они решают, особенно в этом крайне противоречивом политическом климате. Мандаты на вакцинацию явно не позволяют некоторым людям работать в то время, когда вирус отступает и работники нужны больше, чем когда-либо.

Вакцинация от коронавируса в США
Вакцинация от коронавируса в США
(сс) U.S. Secretary of Defense

Давно существует опасение, что роботы в конечном итоге возьмут на себя работу, которую люди могли и хотели выполнять. Чем может обернуться то, что в эпоху Байдена роботы просто берут на себя работу, которую люди предпочитают не брать?..