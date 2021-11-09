9 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Всем нравится зарабатывать больше денег, но произвольное увеличение стоимости рабочей силы за счет повышения заработной платы и пособий в конечном итоге делает роботов доступной альтернативой людям. Тему развивает в газете The Hill научный сотрудник Института политических инноваций в Далласе Мерилл Мэтьюз.

Климент Александров, , 19:16 — REGNUM Президент США Джо Байден в предвыборный период выступал за создание рабочих мест. И он делает это — просто не для людей.

Президент США Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Работодатели всё чаще обращаются к роботам для выполнения задач, которые обычно выполняли люди и которые сейчас они выполнять либо не могут, либо, что более вероятно, просто не будут. В то же время численность рабочей силы в США значительно сократилась, оставив незанятыми около 10 миллионов вакансий.

Политика президента Байдена — с помощью и настойчивыми призывами прогрессистов — усугубляет обе эти тенденции.

Конечно, работодатели в Соединенных Штатах и многих других странах уже много лет занимаются автоматизацией. Это не ново.

Но эта тенденция резко усилилась с тех пор, как началась пандемия COVID-19. По данным Ассоциации по развитию автоматизации (A3) — американской торговой ассоциации по автоматизации, — заказы на роботов в первом квартале 2021 года выросли на 20 процентов по сравнению с первым кварталом 2020 года. А заказы во втором квартале увеличились на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Джефф Бернштейн, президент A3, сказал в мае прошлого года: «В то время как достижения в области робототехники, простота использования и новые приложения остаются ключевыми факторами внедрения роботов, нехватка рабочих в производстве, складировании и других отраслях промышленности является существенным фактором в текущем расширении использования роботов, которое мы сейчас наблюдаем».

Очередь в магазин в США в период пандемии (сс) joey zanotti

Потребность в работниках в широком секторе экономики побуждает работодателей, которые не были типичными покупателями роботов, начать переход. Согласно A3, более половины (5530) заказов за второй квартал поступило от неавтомобильных клиентов, поскольку преимущества автоматизации признают и такие отрасли, как производство полупроводников, электроники, пластмасс, резины, продуктов питания и потребительских товаров.

Многие из незанятых рабочих мест находятся в сфере услуг, и именно там роботы совершают новые набеги. Мэтт О'Брайен и Пол Уайзман из Associated Press (AP) пишут: «Усовершенствования в робототехнике позволяют машинам выполнять многие задачи, которые ранее требовались людям, — месить тесто для пиццы, перевозить больничное белье, проверять датчики, сортировать товары». Рассказанная АР история также намекает на то, почему мы можем связать тенденцию к увеличению автоматизации с Байденом и прогрессивной политикой. «Пандемия ускорила их [роботов] внедрение. В конце концов, роботы не могут болеть или распространять болезни. Они также не просят отпуск, чтобы справиться с непредвиденными чрезвычайными ситуациями по уходу за детьми».

Я мог бы добавить, что они также не требуют более высокой заработной платы. Репортер «Нью-Йорк Таймс» Бен Кассельман написал в июле прошлого года, когда число случаев заболевания COVID-19 сокращалось: «Сейчас вспышка в Соединенных Штатах ослабевает, но трудности с наймом работников — по крайней мере, при той заработной плате, которую привыкли платить работодатели, — придают автоматизации новый импульс».

Рабочие на обувной фабрике в США (сс) Nina Hale

Более широкое использование роботов отчасти является ответом на рост затрат на рабочую силу. Например, подписанный президентом Обамой закон о доступной медицинской помощи требует, чтобы работодатели, имеющие 50 или более сотрудников, предоставляли квалифицированную медицинскую помощь по программе ObamaCare. В 2020 году работодатели потратили в среднем около 10 000 долларов на одного застрахованного работника или иждивенца.

Работник, работающий полный рабочий день и зарабатывающий 10 долларов в час, зарабатывает около 21 000 долларов в год. Таким образом, медицинское страхование, предоставляемое работодателем, увеличивает стоимость работника в размере 10 долларов в час на 50 процентов, примерно до 31 000 долларов в год. Но Байден хочет увеличить минимальную заработную плату как минимум до 15 долларов в час, и он издал распоряжение, требующее, чтобы федеральные подрядчики сделали это к марту 2022 года.

Всем нравится зарабатывать больше денег, но произвольное увеличение стоимости рабочей силы за счет повышения заработной платы и пособий в конечном итоге делает роботов доступной альтернативой людям.

В то время как политика Байдена может заключаться в вытеснении потенциальных работников с рынка, он также принял или продвигает политику, которая облегчает отказ от работы. От проверок на случай пандемии до увеличения пособий по безработице, налоговых льгот на детей и многого другого Байден и прогрессисты делают безработицу если не прибыльной, то по крайней мере приемлемой.

Президент США Джо Байден

Байден может иметь право требовать вакцинации федеральных работников (должен ли он это делать — другой вопрос). Но сомнительно, что у него есть полномочия требовать от федеральных подрядчиков введения мандата на вакцинацию. И у него почти наверняка нет конституционных полномочий требовать этого от крупных работодателей.

Вы можете подумать, что для большинства людей, которые могут быть вакцинированы, важно сделать этот шаг. Я тоже так думаю, с соответствующими оговорками на некоторые медицинские и религиозные исключения и, возможно, даже на тех, у кого развился естественный иммунитет.

Но введенные правительством мандаты на вакцину COVID-19 могут создавать больше проблем, чем они решают, особенно в этом крайне противоречивом политическом климате. Мандаты на вакцинацию явно не позволяют некоторым людям работать в то время, когда вирус отступает и работники нужны больше, чем когда-либо.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Давно существует опасение, что роботы в конечном итоге возьмут на себя работу, которую люди могли и хотели выполнять. Чем может обернуться то, что в эпоху Байдена роботы просто берут на себя работу, которую люди предпочитают не брать?..