Роквилл, США, , 16:33 — REGNUM Группа энтузиастов The Theatre Company поставила пьесу «Макбет» Уильяма Шекспира в видеоигре Fallout 76. Об этом 9 ноября пишет PC Gamer.

Fallout 76 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Восемь участников импровизированной труппы выступали в голосовом чате, при этом используя эмоции своих персонажей и объекты окружения для создания нужного настроения. Отмечается, что многие актеры играли сразу несколько ролей и переодевали своих персонажей за кулисами «театра».

Напомним, что Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от компании Bethesda Game Studios. Проект подвергся резкой критике в момент релиза из-за многочисленных технических ошибок и недостатка контента.

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