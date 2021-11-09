Роквилл, США, 9 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Группа энтузиастов The Theatre Company поставила пьесу «Макбет» Уильяма Шекспира в видеоигре Fallout 76. Об этом 9 ноября пишет PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Fallout 76

Восемь участников импровизированной труппы выступали в голосовом чате, при этом используя эмоции своих персонажей и объекты окружения для создания нужного настроения. Отмечается, что многие актеры играли сразу несколько ролей и переодевали своих персонажей за кулисами «театра».

Напомним, что Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра от компании Bethesda Game Studios. Проект подвергся резкой критике в момент релиза из-за многочисленных технических ошибок и недостатка контента.