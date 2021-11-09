Рязань, , 16:40 — REGNUM В Рязани в 2021 году привели в порядок 65 дворовых территорий. Средства на ремонт выделили из областного бюджета, проект планируют продолжить, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

В рамках благоустройства в рязанских дворах заменили асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, рабочие укрепили газонов, установили. Работы на всех 65 объектах, принявших участие в программе, завершены.

«Очень важно, что жители сами определили перечень конкретных объектов, которые нужно отремонтировать в первую очередь, а также вместе с депутатами контролировали ход работ. Важно отметить, что выделение средств на ремонт дворов Рязани — не разовый проект. Мы рассчитываем и в дальнейшем оказывать городу поддержку в этом отношении. Это очень важное направление, от которого зависит качество жизни наших граждан», — заявил губернатор Николай Любимов.

На ремонт дворов из областного бюджета было направлено 100 млн рублей.