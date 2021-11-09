Рязань, 9 ноября 2021, 16:40 — REGNUM В Рязани в 2021 году привели в порядок 65 дворовых территорий. Средства на ремонт выделили из областного бюджета, проект планируют продолжить, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.
В рамках благоустройства в рязанских дворах заменили асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, рабочие укрепили газонов, установили. Работы на всех 65 объектах, принявших участие в программе, завершены.
На ремонт дворов из областного бюджета было направлено 100 млн рублей.