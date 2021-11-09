Минск, 9 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Польша проявляет несостоятельность в попытках переложить свою ответственность за миграционный кризис на Белоруссию. Об этом сказано в опубликованном 9 ноября заявлении белорусского МИД.

Homoatrox МИД Белоруссии

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«Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно «страусиных» подходов к решению серьезных проблем», — сказано в заявлении МИД Белоруссии.

Критикуя официальную Варшаву, белорусские дипломаты констатировали: «Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки. Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека».

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«Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин», — подчеркнули представители официального Минска.