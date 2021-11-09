Вашингтон, 9 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В сервисе Netflix появится приложение для просмотра коротких роликов под названием Kids Clips. Об этом 9 ноября сообщает издание Bloomberg.

Matthew Keys Netflix

В приложении Kids Clips будут показываться вырезки из фильмов и сериалов детской библиотеки Netflix — но не более 20 роликов за раз. Планируется, что новая опция составит конкуренцию TikTok, а также YouTube.

Ранее разработчики Netflix добавили в сервис раздел с видеоиграми. Некоторые из них основаны на оригинальных сериалах и фильмах платформы.