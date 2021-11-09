пос. Шушары, , 16:32 — REGNUM К тушению пожара на складе в поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга привлечено более ста человек. Есть угроза обрушения здания. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Горящий строящийся склад в Шушарах. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Т.)

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«Здание сложной планировки, существует угроза обрушения. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности», — отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлечено 110 человек, 30 единиц техники, в том числе четыре подъемных механизма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 13:40 мск 9 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском, строящемся здании размером 100×200 метров на Ленсоветовской дороге в Пушкинском районе. Горит на площади 2 тыс. кв. м. В 14:09 ранг пожара был повышен до №2, а в 15:19 мск — до №3. На месте пожара работает лаборатория для проведения замеров ПДК вредных веществ в воздухе.

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