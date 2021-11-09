Белёв, Тульская область, , 16:27 — REGNUM Церемония открытия Белёвского консервного завода после реконструкции и запуска цеха по производству фруктового пюре состоялась 9 ноября в Белёве Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Обновленный цех Белёвского консервного завода Управление пресс-службы правительства Тульской области

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и генеральный директор ООО «Инд-Гарник» Рафик Папян.

«Белёв — исторический город Тульской области. Благодаря тульским инвесторам здесь возрождаются старые и создаются новые производства. Инвестиции в проект превысили 500 млн рублей. Это оживление экономики района, дополнительные налоговые доходы и порядка 60 новых рабочих мест. Уверен, что продукция предприятия будет востребована не только на российском, но и на международных рынках», — отметил ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона уделяет большое внимание развитию всех муниципалитетов региона, в том числе моногородов.

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников церемонии от имени Алексея Дюмина, он отметил роль Фонда развития моногородов (Группа ВЭБ. РФ) в реализации проекта

«Для небольших моногородов создание новых производств это всегда большое и радостное событие. Именно поэтому так приятно каждый раз присутствовать на их открытии. Займ Фонда развития моногородов для «Белевского консервного завода» — это масса новых возможностей, которые «открылись» благодаря слаженной работе команды губернатора Тульской области, моногорода Белёв и завода, а также Группы ВЭБ.РФ. Будем ждать новых проектов от Белёва и других моногородов региона!», — отметила на церемонии Ирина Макиева.

Соглашение о сотрудничестве между руководством завода и правительством региона было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В августе 2020 года в рамках инвестиционного проекта предприятие получило в Фонде развития моногородов беспроцентный заем в размере более 175 млн рублей. На эти средства завод оснастили новым оборудованием: линией по производству фруктового пюре, паровой и водогрейной котельными. Запланированная мощность производства завода после реконструкции — девять тысяч тонн фруктового пюре в год.