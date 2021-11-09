Белёв, Тульская область, 9 ноября 2021, 16:27 — REGNUM Церемония открытия Белёвского консервного завода после реконструкции и запуска цеха по производству фруктового пюре состоялась 9 ноября в Белёве Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и генеральный директор ООО «Инд-Гарник» Рафик Папян.
Вячеслав Федорищев поприветствовал участников церемонии от имени Алексея Дюмина, он отметил роль Фонда развития моногородов (Группа ВЭБ. РФ) в реализации проекта
Соглашение о сотрудничестве между руководством завода и правительством региона было подписано в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В августе 2020 года в рамках инвестиционного проекта предприятие получило в Фонде развития моногородов беспроцентный заем в размере более 175 млн рублей. На эти средства завод оснастили новым оборудованием: линией по производству фруктового пюре, паровой и водогрейной котельными. Запланированная мощность производства завода после реконструкции — девять тысяч тонн фруктового пюре в год.