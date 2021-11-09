София, 9 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила план официальной Софии по выделению дополнительных средств на финансовую помощь более 300 тысячам граждан Болгарии, не имеющим официального трудоустройства, но регулярно выплачивающим в казну соответствующие налоги. Об этом 9 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно официальной информации, указанные средства будут распределены между лицами, лишенными из-за пандемии COVID-19 возможности реализовывать свою продукцию в торговых сетях, владельцами прав интеллектуальной собственности, а также работникам сезонного найма.

«Из-за распространения коронавируса без стабильного дохода, а следовательно — средств существования, остались многие художники, актеры, журналисты, а также рыночные торговцы и разнорабочие, — говорится в документе министерства труда и социальной политики Болгарии. — Необходимо восполнить этот пробел и обеспечить эти категории граждан дополнительными субсидиями».

Как ожидается, сумма регулярных выплат будет соответствовать 75% зафиксированного дохода соискателя. Все жители Болгарии, подавшие необходимые заявки, получат денежные средства уже в декабре нынешнего года.