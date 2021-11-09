Тбилиси, 9 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины и по совместительству любовница Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что тюремная больница не является для бывшего президента Грузии безопасным местом, сообщает 9 ноября грузинский телеканал «Формула».

Facebook.com/lisayasko.ukraine Елизавета Ясько у здания тбилисской тюрьмы, куда перевели Михаила Саакашвили

По словам Ясько, пока нет точной информации о состоянии здоровья Саакашвили, так личный врач ещё не посетил его в тюрьме.

«Я уверена, что это небезопасное место. Поскольку вчера мы видели, как они оказывают здесь психологическое давление, и как его привезли сюда с применением силы, это, конечно, нарушение всех прав. Они же не пытаются таким образом унизить всех остальных заключенных. Я думаю, это очень большой позор», — сказала Яско.

Напомним, что 8 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в тбилисскую тюрьму № 18. Там, по словам Саакашвили, он подвергся жестокому обращению со стороны заключённых.