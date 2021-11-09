Нижний Новгород, 9 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Доходы бюджета Нижнего Новгорода по итогам 2021 года должны будут составить 45,4 млрд рублей, а расходы — 47,3 млрд рублей. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

В городской администрации отмечают, что по сравнению с первоначальными планами доходная часть муниципальной казны вырастет на 8,9 млрд рублей, а расходная — на 10,5 млрд рублей.

Также стало известно о том, что муниципальный долг Нижнего Новгорода за десять месяцев снизился на 1 млрд рублей или на 7,7% с начала года. Сейчас он составляет 11,7 млрд рублей.