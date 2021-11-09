Минск, 9 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Призывы применить санкции к официальному Минску будут наказываться в рамках Уголовного кодекса. Подконтрольные Александру Лукашенко члены Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 9 ноября проголосовали за соответствующие поправки в УК.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Законопроект «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» был внесён в ППНС ещё 27 сентября членом палаты Олегом Белоконевым «по поручению президента Республики Беларусь». Бывший силовик недавно снова оскандалился публичными призывами к массовым убийствам оппозиционеров.

Читайте подробности: Сторонники Лукашенко призвали к массовым убийствам оппозиционеров

На этот раз, комментируя принятие поправок в УК, Белоконев заявил о необходимости применения за призывы к санкциям таких мер, как конфискация имущества и лишение гражданства. Такие меры, считают «палаточники», органично дополнят ранее принятые решения по воздействию на призывающих к санкциям.

Ранее на эту тему: Новые поправки в УК Белоруссии: до 12 лет за призывы к санкциям

В частности, ППНС проголосовало за изложение в новой редакции статьи 361 белорусского УК. Призывы к санкциям трактуются как угроза национальной безопасности постсоветской республики. Ожидается, что вскоре документ подпишет Лукашенко.

Ранее в новостях: Парламент Белоруссии одобрил введение наказания за призывы к санкциям