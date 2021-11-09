Ярославль, , 16:34 — REGNUM В Ярославской области пост начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний будет занимать Юрий Емец. Об этом сообщает официальный сайт регионального УФСИН.

Юрий Емец

Ранее пост начальника структуры занимал Евгений Попов, бывший в должности с апреля 2019 года. Назначение Юрия Емца состоялось 1 ноября 2021 года. Известно, что он родился в 1976 году на Украине. С 1999 по 2009 год работал в системе ФСИН Красноярского края. В 2020 году занимал должность первого заместителя начальника ГУФСИН в Новосибирске, а с 2021 года был исполнял обязанности его начальника.