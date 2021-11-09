Ярославль, 9 ноября 2021, 16:34 — REGNUM В Ярославской области пост начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний будет занимать Юрий Емец. Об этом сообщает официальный сайт регионального УФСИН.
Ранее пост начальника структуры занимал Евгений Попов, бывший в должности с апреля 2019 года. Назначение Юрия Емца состоялось 1 ноября 2021 года. Известно, что он родился в 1976 году на Украине. С 1999 по 2009 год работал в системе ФСИН Красноярского края. В 2020 году занимал должность первого заместителя начальника ГУФСИН в Новосибирске, а с 2021 года был исполнял обязанности его начальника.