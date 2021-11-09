Берлин, 9 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Политические партии Германии, ведущие сейчас переговоры о создании коалиционного правительства страны, намерены ввести новые повсеместные ограничения для непривитых жителей ФРГ, сообщает со ссылкой на газету Die Welt.

Безопасность в Германии

В частности, заместитель председателя фракции СДПГ Дирк Визе заявил, что проект закона «по адекватной и решительной борьбе с коронавирусом» будет представлен для обсуждения бундестагом. Закон должен быть принят не позднее 25 ноября, когда истекает срок нынешнего эпидемического режима в Германии.

Также обсуждается введение обязательной вакцинации против COVID-19 для ряда профессий: медиков и педагогов.

На данный момент ведется острая дискуссия о введении карантинных ограничений по так называемой модели 2G: посещение общественных мест будет возможным только для тех, кто привился (Geimpft) или переболел (Genesen) коронавирусом. Непривитых предлагается исключить из общественной жизни практически полностью, они смогут пользоваться только жизненно-необходимыми услугами — посещать врачей, супермаркеты и ходить на работу.

Напомним, в Германии отмечен резкий рост числа новых заражений коронавирусом, несмотря на то, что 67% населения полностью привиты.