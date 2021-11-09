Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Съёмки фантастического фильма Rogue Squadron по одноимённой серии книг и игр были перенесены. Об этом 9 ноября сообщает издание PC Gamer.

Звёздные разрушители Скриншот из игры Star Wars: Squadrons

Отмечается, что из-за напряжённого графика режиссёр картины Петти Дженкинс не успевает приступить к съёмкам в 2022 году. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Добавим, что Rogue Squadron — это фильм о пилотах космолётов-истребителей из вселенной «Звёздных войн».

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