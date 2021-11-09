Съёмки нового фильма по «Звёздным войнам» отложили
Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Съёмки фантастического фильма Rogue Squadron по одноимённой серии книг и игр были перенесены. Об этом 9 ноября сообщает издание PC Gamer.
Скриншот из игры Star Wars: Squadrons
Звёздные разрушители
Отмечается, что из-за напряжённого графика режиссёр картины Петти Дженкинс не успевает приступить к съёмкам в 2022 году. Дополнительные подробности пока не раскрываются.
Добавим, что Rogue Squadron — это фильм о пилотах космолётов-истребителей из вселенной «Звёздных войн».