Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Серия «Смолянки» художника Дмитрия Левицкого вместе с другими произведениями из собрания Государственного Русского музея из Санкт-Петербурга отправляется в Москву на выставку в Государственный исторический музей (ГИМ). Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Русского музея.

Пресс-служба Русского музея Картина из серии «Смолянки» Дмитрия Левицкого

Портреты, на которых изображены воспитанницы Института благородных девиц (Смольного института), будут экспонироваться в ГИМ с ноября 2021-го по февраль 2022 года. После чего в марте вернутся в экспозицию Русского музея.

«Вместо семи работ из серии «Смолянки» в зале № 10 Михайловского дворца будут представлены другие живописные произведения Левицкого и картины иностранных художников, работавших в России во второй половине XVIII века», — отметили в музее.

Так, зрители смогут познакомиться с портретами Кокоринова, Ланского, Протасовой и жены художника Левицкой.

«Эти работы занимают важное место в творчестве Дмитрия Левицкого, но ранее редко включались в экспозицию Русского музея», — пояснили в пресс-службе.