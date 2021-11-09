Майкоп, , 16:23 — REGNUM В Адыгее в ближайшие сутки ожидается резкое изменение погоды. Синоптики предупредили, что на смену теплу (до +18) идет похолодание с дождями и снегом. В республике в ночь на 10 ноября ожидается небольшой и умеренный дождь, переходящий в предгорных и горных районах в мокрый снег, местами осадки будут сильными, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Уборка снега Orenburg.ru

В столице Адыгеи коммунальщики приготовились к непогоде: на борьбу со снежными завалами готовы выйти более 20 единиц спецтехники, сообщили в управлении ЖКХ и благоустройства Майкопа. Заготовлены противогололедные материалы для обработки дорог после снегопадов.

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Если снегопады будут сильными, то на помощь сотрудникам управления ЖКХ будут привлекать технику предприятий и организаций столицы Адыгеи, сообщили в мэрии.