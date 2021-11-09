Москва, 9 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Единой позиции в Госдуме по этой инициативе нет. Против законопроекта вступили в КПРФ и СРЗП.

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Проект закона принимается в развитие новых положений Конституции. Предполагается, что это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу.

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого региона.

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Политолог Анна Федорова высоко оценила перспективы законопроекта.

ИА REGNUM. Автор «В первую очередь, это приведет нас к упорядочению всего, что в этой сфере у нас принималось, потому что все предыдущее, что у нас принималось в этой сфере, конечно, представляло из себя пестрое законотворческое нечто, сшитое из разнообразных кусочков. Объективно жизнь не стоит на месте, все время принимаются новые улучшения, которые необходимы с учетом реалий сегодняшнего дня. И сейчас мы имеем итоговое наведение порядка в этой части. Я думаю, что теперь будет значительно меньше всяких нюансов и взаимных противоречий», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом

Автор «Крайне важно также дистанционное взаимодействие между различными уровнями и институтами власти. Россия традиционно гордится ем, что у нас высокий уровень цифровизации вообще, и в частности, госуслуг и всех других моментов, которые связаны со взаимодействием с государством, И, конечно, надо повсеместно изгонять практику «бумажных бумаг», потому что она во-первых, давно никак не соответствуют реальности, во-вторых, у нас огромная страна, и бумажный документооборот — это очень тяжело, и явно избыточно. Иными словами, чем больше «дистанционки», электронного документооборота, и он-лайн совещаний — тем лучше», — продолжила эксперт.

Автор «Насчет количества избраний и переизбраний должностных лиц, я предвкушаю неоднозначную реакцию в обществе, потому что к подобным вопросам всегда относятся с подозрением. Но я в этом не вижу никакой проблемы, наоборот — у людей появляется стимул хорошо работать. Потому что сама по себе сменяемость ради сменяемости — иллюзия о том, что это хорошо. И с этой иллюзией весь мир давно расстался. Для государственного управления важно качество государственного управления, а не факт заклинания, что нельзя занимать свою должность дольше определенного времени», — подчеркнула политолог.

Автор «В целом, это введение здоровых, честных правил игры для региональной власти, и это может только приветствоваться», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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