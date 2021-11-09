Ставрополь, 9 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Ставропольском крае могут отменить транспортный налог для многодетных родителей. Такую меру поддержки рассматривает правительство региона. Законопроект об этом уже утвержден, сообщили 9 ноября в пресс-службе губернатора края.

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Согласно документу, многодетные семьи будут освобождаться от транспортного налога при условии, что мощность их автомобиля не превышает 250 лошадиных сил. Эта мера поддержки распространяется лишь на одно транспортное средство в многодетной семье и будет касаться только одного из родителей или опекунов.

Напомним, на Ставрополье для многодетных семей введен ряд региональных выплат, так, установлены ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 700 рублей, ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 7950 рублей и другие выплаты.

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