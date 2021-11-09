Афины , , 16:19 — REGNUM Правительство Греции несет ответственность за то, что пандемия снова вышла из-под контроля, заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос, выступая на «Радио Салоники» 9 ноября.

Греция

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«Мы не должны забывать, что прошлогодняя вторая волна оставила огромную рану, особенно в северной Греции, где большинство потерь пришлось на людей, не получавших лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказал Илиуполис. Трагично, что через год показатели пандемии стали хуже: например, сейчас в стране интубированы 477 граждан, в то время как в тот же день в прошлом году их было 228, подчеркнул политик.

В то же время Илиопулос отметил, что правительство «настаивает на культивировании иллюзии, что пандемия близится к концу», а премьер-министр Кирьякос Мицотакис с февраля прошлого года раз за разом проходит «последнюю милю» пандемии, при том, что эта «последняя миля» для остального общества оказалась «бесконечной Голгофой».

Что касается прививок, Илиуполис подчеркнул необходимость «немедленной вакцинации всех граждан».